Führungskräfte geraten immer häufiger in Situationen, in denen sie sich ihren Mitarbeitern gegenüber wie ein Coach verhalten müssen. Wenn Mitarbeiter eigenverantwortlich Probleme lösen sollen oder es mit komplexen Aufgaben zu tun haben, dann kommen Führungskräfte mit einem autoritären Führungsstil nicht weit. Führungskräfte sind in solchen Situationen als Coach gefragt, wollen sie ihre Mitarbeiter beim Entwickeln der hierfür erforderlichen Kompetenzen unterstützen. Eine wichtige Methode dazu ist die Fragetechnik.