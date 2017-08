Coaching

Coaching ist eine ergebnis- und lösungsorientierte Beratung zur Verwirklichung beruflicher, unternehmerischer oder persönlicher Ziele. Ziel ist es, dass der Coachee (Kunde) über Perspektivwechsel selbst erkennt, was er will, was er kann, welche Ressourcen er hat und wie er seine Herausforderung konkret angehen wird.

Die innere Haltung eines Coachs ist die Neutralität gegenüber dem Coachee (Kunden/Mitarbeiter) sowie gegenüber seinen Herausforderungen und seinen Lösungen. Ein Coach darf Herangehensweisen und Lösungen des Coachees nicht werten und muss dem Coachee die volle Verantwortung für das Ergebnis des Coachings überlassen.

Der Begriff Coach ist nicht geschützt. Es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung oder wissenschaftlich fundierte Qualitätsstandards für diese Tätigkeit.