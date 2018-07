Live-Tutoring

Bei Bedarf kann ein Tutor per Video zugeschaltet werden. Möchten die Lernenden beispielsweise ihren Sprachgebrauch optimieren, können persönliche Gespräche mit Tutoren per Videotelefonie eingebaut werden. Der Tutor lässt sich auch im virtuellen Klassenverband per Video zuschalten. Sollen zum Beispiel mehrere Mitarbeiterinnen auf dieselbe Veranstaltung oder Geschäftsreise hin trainiert werden oder arbeiten sie am gleichen Thema, aber an unterschiedlichen Standorten? Dann können sie ein Live-Tutoring in Anspruch nehmen und dort auch in die freie Konversation gehen.