Gute Planung ist die halbe Miete

Regelmäßige Meetings sind nicht nur für das Gemeinschaftsgefühl wichtig – sie stellen auch sicher, dass alle wissen, was zu tun ist und welche Ziele in den kommenden Tagen erreicht werden sollen. Sind diese Ziele dann beschlossen, müssen sie festgehalten werden. Doch wo wurde nochmal was notiert? Kam die Info per Mail oder gibt es bisher nur Chats zu dem Thema? Ist das Planungsdokument online abgespeichert oder liegt es auf dem Server? Ist der Stand, den man gerade vor sich hat, der aktuelle oder gab es noch Änderungen? Sich dann auf die Suche nach den aktuellsten Infos zu machen, ist nicht nur lästig. Es kostet auch jede Menge Zeit – und am Ende auch Geld.

Abhilfe schaffen hier Kommunikationstools, die alle relevanten Informationen auf einer Plattform versammeln und auf die jeder Mitarbeiter Zugriff hat. Werden Dokumente – möglicherweise von mehreren Personen parallel – bearbeitet, wird automatisch der aktuellste Stand gespeichert. Über diese Plattformen kann man darüber hinaus hervorragend die Kommunikation mit Kunden und externen Partnern organisieren sowie einen Platz für gemeinsam genutzte Dokumente schaffen.

Führungskräfte, die die latente Angst vor Kontrollverlust umtreibt, werden feststellen, dass sie dank solcher Kollaborationstools einen guten Überblick haben, was sich in ihrem Team gerade tut. Und indem sie ihre Mitarbeiter darauf hinweisen, jeweils ihren Status (verfügbar, abwesend oder in der Mittagspause) zu kennzeichnen, wissen sie genau, wer wann gerade erreichbar ist.