In Mitarbeitergesprächen weniger direkt kommunizieren

Mitarbeitergespräche sind in westlichen Unternehmen eine Möglichkeit, in der die Beschäftigten ihre Wünsche und Ziele zur persönlichen Weiterentwicklung formulieren können. Das bereits geschilderte Schweigen aus den Meetings in China gilt auch hier.

Als Vorgesetzter werden Sie als derjenige betrachtet, der am besten weiß, was Mitarbeiter benötigen, um ihre Leistungen zu verbessern. Dies sollten Sie dann in diesem Vier-Augen-Gespräch mitteilen. Allerdings sollten Sie dabei weniger westlich direkt kommunizieren, weil dies einen Gesichtsverlust für den chinesischen Gesprächspartner bedeuten könnte.

Bedienen Sie sich stattdessen der Sandwich-Methode und sagen Sie: „Diese Punkte haben Sie gut bewältigt. Nun sagen Sie mir bitte, wie ich Ihnen helfen kann, damit Sie in Punkt XYZ noch erfolgreicher werden.“