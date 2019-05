Fazit

Vorgesetzte können das Verhalten ihrer Mitarbeiter besser einschätzen, wenn sie das Verhalten regelmäßig beobachten: Hat sich das Verhalten über die Zeit verändert? Wie hat sich der Mitarbeiter entwickelt? Vorgesetzte sollten versuchen, sich an eine bestimmte Situation zu erinnern, in der der Mitarbeiter mehr Einsatz gezeigt hat als aktuell. Was war damals anders im Vergleich zu heute?

Doch nicht jeder Leistungsabfall muss eine innere Kündigung als Ursache haben. Vorgesetzte sollten mögliche alternative Erklärungen bedenken, zum Beispiel gesundheitliche Probleme oder schwierige Situationen im privaten Umfeld.

Wichtig ist deshalb eine Unternehmenskultur, in der offene Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern möglich sind, und in der Führungskräfte Verständnis für persönliche Probleme ihrer Mitarbeiter aufbringen, und so eine Vertrauensbasis schaffen.