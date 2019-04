Ihr persönlicher Weg der positiven Irritation

Sie finden Ihren Weg, wenn Sie sich über Ihre Gewohnheiten klarwerden. Welche Wege gehen Sie in der Firma? Zu welchen Zeiten sind Sie wo? Wo parken Sie und welche Tür nehmen Sie?

Diese Gewohnheiten ergeben Ihren persönlichen Zyklus. Und dann beginnen Sie, sich antizyklisch im Unternehmen zu bewegen. Dadurch irritieren Sie das System – und weil Sie dies mit einer entsprechenden Haltung tun, irritieren Sie auf eine positive Art und Weise.

Die Haltung, mit der Sie agieren sollten, ist das ehrliche Interesse an einem Dialog mit den Menschen. Nur mit einer wertschätzenden Intension wird eine Handlung, in diesem Fall Ihr proaktiver Dialog mit Ihren Mitarbeitern, zu einem stärkenden Element für das ganze Unternehmen.

Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Sie brauchen Fingerspitzengefühl und das richtige Timing, damit kein Misstrauen entsteht. Aber wenn Sie es schaffen, mit Achtsamkeit zu agieren, spüren Ihre Kollegen und Mitarbeiter nicht nur, dass etwas anders ist, sondern sie spüren unbewusst, dass die Veränderung Türen öffnet.

Wenn Sie dann beim nächsten Kaffee in der Küche den anwesenden Mitarbeiter nach der Familie fragen oder was es so Neues gibt, dann sorgt die positive Irritation dafür, dass er erzählt. Die Summe dieser Dialoge ergibt schließlich den Herzschlag Ihres Unternehmens.