Spätestens mit den Veröffentlichungen des US-amerikanischen Psychologen Daniel Goleman Mitte der 1990er Jahre ist emotionale Intelligenz ein Standardbegriff geworden. Erfolgreiche Führungskräfte verfügen also nicht nur über ein hohes Maß an Fachkompetenz, sondern können sich auch in Situationen und in andere Menschen einfühlen.