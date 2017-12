Selbstzweifel

Ganz anders lauten die Äußerungen meiner Klientin zu ihrer beruflichen Situation. Sie sagt beispielsweise:



„Ich will das unbedingt hinkriegen. Es wäre für mich eine persönliche Niederlage, wenn man mir am Ende der Probezeit sagen würde, dass ich nicht geeignet bin für diese Führungsaufgabe. Das wäre sehr peinlich.“

„Es ist unglaublich anstrengend für mich, die Erwartungen, die an mich gestellt werden, gut zu erfüllen.“

„Voraussetzung für diese Stelle ist nach den internen Regeln ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ich habe mein Studium abgebrochen und verfüge über keinen Hochschulabschluss. Ich bin also gar nicht ausreichend qualifiziert für die Stelle.“

Diese Aussagen zeigen eine Angst vor dem Scheitern. Sie zeigen Selbstzweifel, Leistungs- und Erfolgsdruck, Stress. Und sie verweisen auf eine innere Stimme, die sagt: „Ich bin nicht gut, so wie ich bin“. Das ist nicht die Stimme des starken und stabilen Selbst. Und das, obwohl sie andererseits voller Lust und Freude für die Aufgabe ist.



Auf die Frage, was sie an der Führungsaufgabe reizt, fangen ihre Augen an zu leuchten. Sie erzählt voller leidenschaftlicher Begeisterung, dass sie glaubt, Menschen gut erkennen, fördern und für etwas begeistern zu können. Sie strahlt bei der Schilderung, dass sie in dieser Aufgabe gestalten kann. Sie will eine Spur hinterlassen. Ich spüre förmlich, wie sie den Funken für das, was sie gestalten und voranbringen will, auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überspringen lässt. Wie sie diese mit ins Boot nimmt und in ihrer Entwicklung fordern und fördern möchte, so dass sie sich entfalten und einbringen können. Ich bin sicher, dass sie ihre Führungsaufgabe kompetent ausübt. Nur sie ist es nicht.