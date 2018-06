Die Status-Quo-Verzerrung

Durch die Status-Quo-Verzerrung bevorzugen wir den aktuellen Zustand gegenüber Änderungen. Der Denkfehler beruht auf der Tatsache, dass Menschen das stärker würdigen, was sie bereits haben. Das führt zu persistentem Verhalten. Neue Ideen haben es schwer und frühere Entscheidungen werden wiederholt, obwohl es bessere Alternativen gäbe. Für Unternehmen bedeutet das oft, dass Chancen vernachlässigt werden, weil ohne eine wirklich rationale Begründung an dem festgehalten wird, was bereits vorhanden ist. Die Existenz dieses Denkfehlers wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen.

Anzunehmen ist, dass die Status-quo-Verzerrung am Scheitern zahlreicher Change-Situationen in Unternehmen beteiligt ist. Die Status-quo-Verzerrung geht auch einher mit der Verlustaversion. Wir fürchten Verluste stärker, als wir Gewinne schätzen. Eine Chance ungenutzt zu lassen ist uns lieber als uns der Gefahr eines Verlusts auszusetzen. Gleichzeitig wird der Endowment-Effekt schlagend, das Phänomen, dass wir bereits Besessenes für wertiger befinden als Neues. Nicht immer führt dies zu optimalen Entscheidungen, vor allem dann nicht, wenn die Gegebenheiten sich in der Zwischenzeit geändert haben. Dazu kommt natürlich auch: Eine Veränderung braucht Arbeit, eine Beibehaltung des Status-quo nicht.

Ein praxistauglicher Zugang zur Vermeidung dieses Fehlers: Die Oxford-Professoren Nick Bostrom und Toby Ord haben sich dafür den Reversal-Test ausgedacht, der aus einer ganz einfachen Denkübung besteht. Wenn man glaubt, dass eine Veränderung negative Konsequenzen haben könnte, solle man sich vorstellen, die Veränderung erfolge in der genau gegenteiligen Richtung. Wenn man auch dann negative Konsequenzen empfindet, stehen die Chancen gut, dass man einer Status-quo-Verzerrung erliegt.

Im Dialog ist es hier wichtig, möglichst konkrete Ziele und Entwicklungspotenziale aufzuzeigen, die sich durch Veränderungen ergeben können. Alle Beteiligten sollten ein möglichst plastisches Bild von den Chancen haben. Im Kontext von Veränderungssituationen ist etwa auch die Zusammenarbeit mit Externen sinnvoll, weil diese den Status-quo eines Unternehmens nicht internalisiert haben. Ein zweckgewidmeter, externer Change Manager hat nachweislich einen positiven Effekt auf das Gelingen von Veränderungen.