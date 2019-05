Führung ist immer auch von der Situation abhängig: Ein Unternehmen wird saniert, wächst, tritt in einen Markt ein oder aus. Ob man ein reifes oder gerade neu zusammengesetztes Team führt, erfordert jeweils die Anpassung des Führungsverhaltens und führt zu einer unterschiedlichen Bewertung, was gute und was weniger gute Führung ausmacht. Nicht zuletzt verändern Technologie und Geschäftsprozesse die konkrete Führungsaufgabe – bis dahin, dass es Unternehmen gibt, die glauben, auf Führung gänzlich verzichten zu können.