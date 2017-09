Fragen zur Erläuterung im Vorstellungsgespräch

Fordern Sie detaillierte, konkrete Informationen ein und lassen Sie sich die Antwort in größerer Breite und Tiefe erläutern. Beispiel: „Sie haben gesagt, Sie legen viel Wert auf Weiterbildung. Was genau tun Sie, um sich weiterzubilden? Was war das letzte Seminar, das Sie besucht haben? Wann war das? Auf wessen Initiative hin? Mit welchem Ziel?“