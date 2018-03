Umgang mit Gefühlen: Gefühle erwachsen äußern

In Fall der Mutter hätte das so aussehen können: Sie nimmt ihren Mut zusammen und kleidet das, was sie fühlt, in Worte: „Wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass meine Vorschläge keine Chance bei euch haben. Das macht mich ganz schön traurig, denn ich habe viel Herzblut darin investiert und glaube an sie.“ Dazu braucht es keine Tränen. In der Regel sind Menschen erst einmal beeindruckt, wenn ihr Gesprächspartner äußert, was er fühlt. Den dafür notwendigen Mut und die Klarheit darüber haben nur wenige. In der Regel folgt darauf erst einmal überraschte Stille. Das ist gut so, denn in der Stille überdenkt der eine oder die andere möglicherweise das eigene Verhalten. Und darum geht es: Gebe ich den Vorschlägen der Mutter wirklich keine Chance? Die Stille ist wertvoll, weil sich in ihr niemand verteidigen muss.

Diese Stille hält natürlich nicht ewig. Eine Frage, mit der die Kolleginnen reagieren und die Stille beenden können, wäre: „Und was sollen wir jetzt tun?“ Die Mutter könnte antworten: „Einfach akzeptieren, dass ich traurig bin und darüber nachdenken, ob an meiner Wahrnehmung etwas dran sein könnte.“ Natürlich verspricht dieser Weg nicht den Erfolg der tränenreichen Manipulationsstrategie der Tochter. Seinen Gefühlen erwachsen Ausdruck zu geben hat in der Tat nichts mit Manipulation zu tun. Aber es modelliert allen Beteiligten eine Form von Umgang, die viele Menschen beeindruckt und sie ihr eigenes Handeln hinterfragen lässt: die emotionale Intelligenz und Souveränität des erwachsenen Menschen.