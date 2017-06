Umsatzsteigerung durch ein neues Kundenverständnis

Wie auch schon aus den oben aufgeführten Fragestellungen ersichtlich wird, dürfen bei der Ermittlung der Kosteneinsparungspotenziale die Möglichkeiten der Umsatzsteigerung nicht beeinträchtigt werden. Es müssen vielmehr Aspekte wie Kundenorientierung, Kundenreaktionsmanagement, Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Kundenrückgewinnung verstärkt werden – ohne die erzielten Einsparungen zu gefährden.



In persönlichen Gesprächen sollten Befragungen von Kunden der verschiedenen Kategorien (ABC-Klassifizierung) durchgeführt werden. Wie sind deren Erwartungen an einen optimalen Vertrieb und eine optimale Kundenbetreuung? Dabei wird die Erkenntnis und ein daraus folgender Lernprozess einsetzen, der aufzeigt, dass sich die Wünsche der B2B-Kunden an die Vertriebsabteilungen ihrer Lieferanten grundlegend geändert haben.

Die bestehenden klassischen Vertriebsorganisationen können diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Es muss ein neues Kundenverständnis erkannt und erarbeitet werden. Diese Erkenntnisse und die Erwartungen der B2B-Kunden müssen dann den Grundstein bilden für ein Kundenerwartungs- und Kundenbegeisterungsmanagement. Dieses muss den Einzug in die obersten Unternehmensziele erhalten. Die gesamte Vertriebsorganisation und alle Vertriebsprozesse müssen danach neu ausgerichtet werden.