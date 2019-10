Wertschätzung kultivieren und zeigen

Wenn sich ein junger Mensch von seinen Helikoptereltern frei macht und im Unternehmen sein Bestes gibt, sollte das wertgeschätzt werden. Zeigen Sie als Chef insbesondere im Mitarbeitergespräch Ihr Wohlwollen, wenn Lob angebracht ist, tadeln Sie nicht nur. Führungskräfte sollten von Auszubildenden verlangen, was sie sich von allen Mitarbeitern wünschen: Offene, ehrliche Kommunikation, Zuhören an den richtigen Stellen und die Arbeit an der gemeinsamen Sache. Niemand muss die Jugendlichen mit Samthandschuhen anfassen, Sie dürfen als Chef verlangen, dass andere sich dem Unternehmen anpassen. Man muss allerdings im Mitarbeitergespräch und auch sonst die Weichen stellen für erfolgreiche Kommunikation und damit für ein reibungsloseres Miteinander im Arbeitsalltag.