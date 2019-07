Respekt, Alter!

„Ich bin einfach gewöhnt, dass ich mitreden kann“, so ein Bildungsbürger-Spross im ersten Berufsjahr. Die Aussage steht exemplarisch für eine ganze Generation. Junge Menschen fühlen sich in Unternehmen von Anfang an als vollwertiges Mitglied des Teams. So, wie sie es von klein auf gewöhnt sind. Urlaubsziel, Abendessen, Freizeitgestaltung – in vielen Familien geben die Kids den Ton an. Autorität? Längst überholt. Stattdessen wird mehr oder minder erfolgreich Erziehung auf Augenhöhe praktiziert.

Früher war die Rechnung einfach: Alter gleich Respekt. Und heute? Die Generation Young sieht es gar nicht ein, Führung aufgrund von Alter, Status oder Autorität bedingungslos zu akzeptieren. Statt sich unterzuordnen, wird der Chef hinterfragt und werden Hierarchieebenen durchbrochen. Die Generation Young ist furchtlos – und sieht sich im Recht. Denn im Gegensatz zu vorherigen Generationen sind die jungen Menschen heute besser ausgebildet, haben Zugang zu neuen Wissensquellen und verstehen diese bestmöglich zu nutzen. Um jetzt als Führungskraft ernst genommen zu werden, gilt daher vor allem eine Devise: Respekt muss man sich verdienen! Leistung und Performance sind die Dinge, die wirklich zählen.

Für Führungskräfte gelten daher unbedingt folgende Dos: Spielen Sie das eigene Wissen aus, prophezeien Sie Entwicklungen auch mal im Voraus – die dann hoffentlich auch so eintreten – oder sprechen Sie Dinge aus, die sich andere nicht trauen. Das verschafft Respekt. Jungen Mitarbeitern kommentarlos Arbeitsaufträge auf den Tisch packen und erwarten, dass der Stapel ohne Murren kleiner wird? Ein klares Don’t. Viel besser stattdessen: Öfter das Einzelgespräch suchen und vermitteln, warum der junge Mitarbeiter etwas tun soll und inwiefern seine Arbeit zum Erfolg des Ganzen beiträgt. „Das müssen die jungen Menschen dann gut finden. Ich muss ein Bild und ein Ziel malen, in dem sie einen Teil der Lösung in und durch sich erkennen“, so eine Führungskraft mit viel Erfahrung in der Ausbildung der Generation Young.