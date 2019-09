Die Folgen des demografischen Wandels machen sich bereits bemerkbar. Die Konkurrenz um Arbeitskräfte ist härter geworden und wird sich in Zukunft noch mehr zuspitzen. Was bedeutet das für den öffentlichen Dienst? Muss der öffentliche Dienst Arbeitsbedingungen schaffen, wie sie in der freien Wirtschaft herrschen, damit er für junge Menschen attraktiv wird?

Im Gegenteil. Bei der Generation Z, geboren ab 1995, decken sich die Wünsche an den Arbeitsplatz gut mit den Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst. Der öffentliche Dienst muss sich nicht hinter der freien Wirtschaft verstecken. Doch muss er junge Menschen so ansprechen, dass sie die Vorteile auch erkennen können.