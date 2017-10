Unsere Bedürfnisse an die Verhältnisse anpassen

Wie wäre es, wenn wir nicht die Verhältnisse, wie zum Beispiel den natürlichen Lebensraum, an unsere unkontrolliert wachsenden Bedürfnisse und Wünsche anpassen, sondern umgekehrt unsere Wünsche und Bedürfnisse an die Verhältnisse? Das wäre eine demütige und dankbare Lebenshaltung. Das wäre eine Haltung, die uns am Ende vielleicht zufrieden, lebendig und glücklich sein lässt. Für ein Leben, in dem es nicht um Status und materielle Dinge geht, sondern um achtsames und verantwortliches Miteinander und die freie Entfaltung jedes einzelnen Menschen.

Ähnliche Gedanken finden sich bereits in den Empfehlungen der Lebensphilosophie der Stoa. Ihre berühmten Vertreter, wie Marc Aurel, Epiktet oder Seneca empfahlen, sich vom Äußeren zu lösen, sich auf das eigene Innenleben und die inneren Einstellungen zu besinnen. Erkennen und zu akzeptieren, was außerhalb der eigenen Macht steht. Äußere Dinge sind nicht schlecht. Schlecht ist nur die falsche Einstellung dazu. Es kommt darauf an, innerlich unabhängig von den Dingen zu sein, was nicht ausschließt, Freude daran zu haben. Genügsamkeit als Glück bringende Haltung ist Kern dieser Philosophie. Eine Haltung, die uns allen, besonders auch manchem Unternehmenslenker, gut zu Gesicht stehen würde.

Diese Lebensphilosophie hat aus meiner Sicht starke Bezüge zum Resilienz-Konzept. Auch hier geht es um Haltungen und Einstellungen für ein gelingendes Leben. Auch im Resilienz-Konzept spielt der Prozess des Annehmens, Akzeptierens und der Selbstverantwortung eine zentrale Rolle. Es geht darum, Negatives so in das Leben zu integrieren, dass es Anlass für die eigene Verbesserung sein kann. Denn an den Wechselläufen des Lebens können wir uns entwickeln, verändern und wachsen. Ein gereiftes und innerlich starkes Selbst ist die Basis für ein zufriedenes und reiches Leben. Reich an Erfahrungen und daraus erwachsener Lebendigkeit und Stärke. Das ist der zentrale Gedanke im Resilienz-Konzept.



Ein Leben, in dem sich jeder mit seinen ganz individuellen Eigenarten und Kompetenzen einbringen und voll entfalten kann, wäre für mich ein gutes Leben. Ein Leben, in dem es nicht vorrangig um materielle Dinge und Status geht, sondern um Selbstentwicklung, Freiheit und intensive Erfahrungen verbunden mit ausreichend Zeit, sich auch der Muße hinzugeben. Ganz ohne schlechtes Gewissen. Vielleicht kann es so gehen?: