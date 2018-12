4. Kostentransparenz herstellen

Wer bezahlt was? Die Kostenaufteilung sollte von Anfang an feststehen, sodass keine Unsicherheiten bei den Mitarbeitern entstehen. Eine gute Lösung für beide Seiten kann es sein, wenn der Arbeitgeber den Hin- und Rückflug, Bahnkosten oder Kilometergeld und alle weiteren geschäftlichen Ausgaben übernimmt und der Mitarbeiter für alle privaten Aufwendungen aufkommt. So wird Bleisure Travel nicht zur Kostenfalle und der Arbeitgeber rechnet maximal mit gleichbleibenden Ausgaben.