Phase 1: Orientierung und Auftragsklärung

In dieser Phase steht unausgesprochen die Frage des Coachees im Raum: „Bin ich hier richtig?“ Der Coachee möchte sich vergewissern, dass der Coach die richtige Person für seine Fragestellung ist. Dieses Gefühl sollten Sie ihm vermitteln – unter anderem durch eine kurze, aussagekräftige Vorstellung Ihrer Person. Legen Sie dabei Ihre Qualifikationen und Erfahrungen dar, die Sie befähigen, das Coaching in die richtige Richtung zu lenken. Verlieren Sie sich dabei aber nicht in Details.

Zielführend ist es auch, den Coachee zu fragen: „Warum kontaktieren Sie gerade mich?“ So erfahren Sie, was der Coachee von Ihnen erwartet. Bereits in der Startphase eines Coachings sollte über die Klärung des Anliegens, des Ziels und des Auftrags Ihre lösungs- und ressourcenorientierte Arbeitsweise als Coach zum Ausdruck kommen, damit der Coachee sanft, aber bestimmt an diese Art der Arbeit herangeführt wird.