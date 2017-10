Antwort auf Fragen zu vertraulichen Angelegenheiten

Wenn Sie Fragen gestellt bekommen, die Sie nicht beantworten dürfen, weichen Sie nicht in die folgende bekannte Floskel aus: „Es steht mir nicht frei, darüber Auskunft zu erteilen.“ Damit begeben sie sich in einen Teufelskreis des Ausweichens, und werden diese Frage wohl nicht zum letzten Mal hören.

Sind Sie nicht befugt, zu einer bestimmten Frage eine Antwort zu geben, ist es wichtig, das auch zu begründen. Ob Sicherheitsgründe, Wettbewerbsgründe, juristische Gründe oder Schutz der Privatsphäre – jeder zutreffende Grund ist besser als keiner.

Das gleiche gilt auch für spekulativen Fragen: „Wann wird Ihre Firma endlich aus den roten Zahlen kommen?“ In dieser Drucksituation ein Datum zu nennen, könnte Sie in Schwierigkeiten bei Ihren Vorgesetzten bringen. Berufen Sie sich in solchen Fällen auf die Firmenvorschriften, die Ihnen derartige Spekulationen verbieten. Das ist besser als ins Messer zu laufen und in der Not Vorhersagen zu treffen, die später gegen Sie verwendet werden könnten.