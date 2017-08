Vergütung geschäftsführender Gesellschafter

Betriebsprüfer nehmen die Geschäftsführer-Vergütung von inhabergeführten Kapitalgesellschaften, also auch von GmbHs, besonders kritisch unter die Lupe. Hierzu hinterfragen sie anhand eines so genannten Drittvergleichs die Art und Höhe der Vergütung. Vermeintlich überhöhte Leistungen an geschäftsführende Gesellschafter werten sie schnell als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA). Die Folge sind hohe Steuernachzahlungen samt Zinsen, mitunter auch Bußgelder oder Geldstrafen.

Beispiel: Eine GmbH zahlt ihrem geschäftsführenden Gesellschafter ein um 150.000 Euro überhöhtes Gehalt aus. Nach § 8 Abs. 3 S. 2 KStG muss die GmbH ihr Einkommen außerhalb der Bilanz um diesen Betrag erhöhen.