Wie sollte man mit positiven und negativen Bewertungen umgehen?

Wenn das Unternehmen die Ressourcen hierfür aufbringt, sollte es nach Möglichkeit auf jede Rezension reagieren. Bei positiven Bewertungen genügt meist ein freundliches „danke und weiter viel Freude mit unseren Produkten“. Auf negative Rezensionen muss nach Art der Kritik eingegangen werden. Echte Schmähkritik muss sich keine Firma gefallen lassen, Google löscht auf Antrag unsachliche, herabwürdigende Rezensionen, die den eigenen Richtlinien widersprechen. Ansonsten gelten folgende Tipps für Antworten auf Rezensionen, die Google selbst bereitstellt:

Die Unternehmen sollten im Grundton ihrer Antworten immer höflich bis freundlich bleiben. Der erste Satz darf standardmäßig lauten: „Vielen Dank für Ihre Rezension!“

Mitarbeiter von Firmen sollten Kunden niemals persönlich angreifen, auch nicht mit subtilem Spott („… wenn Ihr technisches Verständnis für unser hochwertiges Produkt nicht genügen sollte ...“). Solche Auseinandersetzungen mit frustrierten Kunden können Unternehmen nur verlieren.

Die Antworten müssen verständlich und damit hilfreich sein.

Wegen eigener Ressourcen, aber auch im Kundeninteresse sind kurze Antworten wertvoller als langatmige Statements.

Neue Werbeangebote gehören grundsätzlich nicht in die Antworten auf Rezensionen.

Für Kritik muss sich das Unternehmen nicht in jedem Fall Asche aufs Haupt streuen. Manchmal hatte ein Kunde auch falsche Erwartungen an das Produkt. Wenn jedoch ein Gerät für einen wirklich sehr niedrigen Preis verkauft wird, kann es nicht jede hochgeschraubte Erwartung erfüllen. Darauf darf der Vertreter der Firma in angemessener, höflicher Form hinweisen. Echte, berechtigte Kritik ist allerdings zu akzeptieren. Im Idealfall kündigt das Unternehmen in seiner Antwort schon seine Reaktion darauf an: Das Produkt wird verbessert und/oder verbilligt oder auch vom Markt genommen.