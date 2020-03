Pflanzenwände und Wasserwände

Pflanzen- und Wasserwände stellen eine besondere Variante der mobilen Sicht- und Schallschutzwände mit zusätzlichen Vorzügen dar. Die eigentliche Trennwand ist entweder beidseitig von Pflanzen bewachsen oder wird von Wasser bespült. Hochwertige Pflanzenwände sind mit großblättrigen und immergrünen Pflanzen wie Philodendron bedeckt, die sich durch eine hohe Sauerstoffproduktion auszeichnen.



Neben Sicht- und Schallschutz tragen Pflanzenwände zu einer spürbaren Verbesserung der Luftqualität bei. Darüber hinaus sorgen sie für ein naturnahes Arbeitsumfeld, was sich positiv auf die menschliche Psyche auswirkt. Dasselbe gilt auch für Wasserwände. Anblick und Geräusch von fließendem Wasser haben einen nachweislich beruhigenden Effekt. Zusätzlich wirkt das Wasser als Staubfänger.



Durch den hohen psychischen Entlastungsfaktor sind Pflanzen- und Wasserwände insbesondere in Büros geeignet, in denen die Kreativität der Mitarbeiter eine große Rolle spielt. Eine Auswahl an Pflanzenwänden gibt es bei Kaiser + Kraft. Im Sinne des biophilen Designs treffen solche Trennwände außerdem den Zeitgeist und sprechen Arbeitnehmer jüngerer Generationen an. In dieser Hinsicht sind Pflanzenwände übrigens in einem Atemzug mit Ideen wie Urban Gardening, oder dem Kampf gegen den Klimawandel zu nennen.