Überall verfügbar – Geschäftspost von zuhause verschicken

Für Unternehmen ergeben sich daraus einige Vorteile, denn der Briefversand über dieses praktische Tool steigert die Effizienz und spart Material- und Portokosten, weil Ausdruck, Kuvertieren, Frankieren und Versenden komplett über die Deutsche Post erfolgen. Ein weiterer wichtiger Vorteil in der heutigen Zeit: So können Mitarbeiter*innen die Geschäftspost auch einfach von zuhause aus erledigen und müssen nicht zum Versenden in die Firma kommen. Last but not least: Dank GoGreen werden Briefe durch Investitionen in internationale Klimaschutzprojekte klimaneutral zugestellt.

„Alles total easy – das ist unsere Erfahrung mit dem E-POST MAILER. Er ist schnell im Unternehmen implementiert, im Alltag einfach über das Druckmenü in Büroanwendungen nutzbar, ermöglicht effizienteres Arbeiten für alle Mitarbeiter*innen und reduziert die Kosten für den Briefversand“, sagt Tanja Duhme, Verantwortliche für Organisation und Datenschutz bei der „Apotheke an der Universität“ in Bielefeld.

Sparen auch Sie Zeit und Geld mit dem E-POST MAILER.