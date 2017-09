Candidate Personas

Candidate Personas sind fiktive Stellvertreter einer Bewerbergruppe, die das Charakteristische an ihren Einstellungen, Bedürfnissen, Anforderungen und Vorgehensweisen in sich vereinen. Sie ersetzen das anonyme Zielgruppengemenge durch eine menschliche Gestalt, in die man sich gut hineindenken kann. Dies ist wichtig für eine zielführende Ansprache.