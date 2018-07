Der überängstliche Kunde

Kunden, die sehr ängstlich sind, befürchten, dass sich ihr Zuhause nach dem Besuch eines Handwerkers zu ihrem Nachteil verändert oder dass etwas beschädigt werden könnte. Was diese Kunden brauchen, ist Sicherheit. Diese geben Sie ihnen, wenn Sie möglichst viele Informationen und einen Überblick über Ihre Arbeiten geben. Sie geben den Kunden dadurch das Gefühl zu wissen, was passiert. Speisen Sie sie also nie mit knappen Worten ab. Geeignete Techniken für diese Kunden sind: