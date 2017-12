Kreativitätstechnik: Assoziationen wecken

Starten Sie mit der banalsten Frage: „Hat jemand Ideen für ...?“ Lassen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei bis drei Minuten lang alles notieren, was ihnen zur vorgegebenen Fragestellung einfällt. Sammeln Sie danach die Stichworte in Form einer Mindmap auf einem Flipchart oder hängen Sie leere Flipchartbögen an die Wand und fordern Sie die Teammitglieder zum Schreiben auf (Silent Thinking). Bei dieser Methode sind alle zunächst still und denken nach. Die so gewonnenen ersten Assoziationen und Ideen bilden eine gute Ausgangsbasis für die weitere Ideenfindung mithilfe anderer Kreativtechniken.