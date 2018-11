Immer wieder hört man von Fällen, in denen ein einziger negativer Kommentar im Netz ein Unternehmen in große Bedrängnis gebracht hat. Ein negatives Image wirkt sich nicht nur kurzfristig auf sinkende Verkaufszahlen aus, es schadet vor allem mittel- und langfristig. Ein negatives Image kann die Erfolgsgeschichte eines Unternehmens schlagartig zunichte machen. Die Kunden wenden sich ab und der Unternehmer beginnt an sich selbst zu zweifeln. Stärken Sie deshalb die eigene Reputation, damit negative Kommentare nicht die Oberhand gewinnen. Welche Maßnahmen zur Stärkung der Reputation gilt es also zu ergreifen? Was bringt tatsächlich etwas? Und was lässt sich mit relativ wenig Aufwand umsetzen?