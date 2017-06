Wohnsitz ist für die Besteuerungspflicht entscheidend

Arbeiten Impats längerfristig in Deutschland, sollten Arbeitgeber darauf achten, ob sie einen oder zwei Wohnsitze haben – einen in ihrem Heimatstaat und einen in Deutschland. Gibt es nur einen Wohnsitz in Deutschland, ist die steuerliche Zuordnung einfach: Der deutsche Arbeitgeber ist zum Lohnsteuerabzug für die Vergütung der Mitarbeiter verpflichtet. Diese erhalten nach ihrer Wohnsitz-Anmeldung eine deutsche Steuer-Identifikationsnummer und in deren Folge kann der Arbeitgeber auf die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) zugreifen. Arbeitnehmer sind aufgrund ihres Wohnsitzes in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Dabei hat die ausländische Staatsangehörigkeit keinen Einfluss auf die steuerliche Beurteilung.



Bestehen jedoch zwei Wohnsitze, wird es deutlich komplizierter. Aufgrund des Auslandsbezugs müssen Unternehmen neben dem deutschen Steuerrecht auch die Regelungen des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) zwischen dem ausländischen Staat und Deutschland berücksichtigen – wobei es auch Länder gibt, mit denen kein Abkommen besteht. Auch in dieser Frage weichen die Regelungen in den verschiedenen DBAs zum Teil voneinander ab, was die Beurteilung erschwert. Das bedeutet: Nur eine im Vorfeld durchgeführte Beurteilung der rechtlichen Rahmenbedingungen führt zur richtigen steuerlichen Behandlung.