Die innere Kündigung vollzieht sich in drei Schritten allmählich und still

Die Anzeichen für eine innere Kündigung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen aus einer emotionalen Komponente, einer kognitiven Komponente sowie aus einer Verhaltenskomponente.

Emotionales Erleben mit Ärger oder Frust

Unter emotionalen Aspekten fühlen sich die Betroffenen unwohl und haben negative Gefühle wie Ärger oder Frustration. Die negativen Gefühle werden durch die eigene Arbeit und die persönliche Situation am Arbeitsplatz hervorgerufen.

Bewusste Resignation und Demotivation

Die kognitive Komponente zeigt sich darin, dass sich Betroffene mental von ihrer eigenen Tätigkeit distanzieren. Es wird einem bewusst, dass man demotiviert ist. Die Folge dieser Demotivation ist: Es ändert sich das Verhalten bei innerer Kündigung. Das Engagement bei der Arbeit lässt nach und die Betroffenen ziehen sich aus dem sozialen Arbeitsumfeld zurück.

Verhalten und Dienst nach Vorschrift

Die innere Kündigung vollzieht sich in einem langsamen, stillen, inneren Prozess, von dem Vorgesetzte in der Regel zunächst nichts mitbekommen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten dann Dienst nach Vorschrift. So eine schlechte Motivation kann leicht auf das gesamte Team übergreifen. Denn oft beklagen sich die Betroffenen bei anderen Kolleginnen und Kollegen, anstatt mit ihren Vorgesetzten über ihre emotionalen Befindlichkeiten zu sprechen. Die Folge: Stimmung und Motivation im Team sinken.