Design Thinking als Prozess

Um Design Thinking eine Struktur zu geben, haben dessen Vertreter idealtypische Prozessmodelle entwickelt. Je nach Schule und Ausrichtung unterscheiden sich die Prozessschritte in ihrer Bezeichnung und Detaillierung. Sie beziehen sich jedoch immer auf die wesentlichen Merkmale des Design Thinking. Eine Variante der Universität St. Gallen sieht folgende Prozessschritte vor:



Erkenne das Problem!

Beschreibe das Problem in den Worten des betroffenen oder beteiligten Menschen. Dazu muss man diese Menschen und ihre Beziehung zum Problem oder zur Aufgabe genau kennen. Danach kann das Problem aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und vielleicht auch ganz anders formuliert werden.



Beobachte, wie die Menschen bislang mit dem Problem umgehen!

Eine möglichst genaue Analyse der Situation, der Rahmenbedingungen und der Verhaltensweisen hilft, Hintergründe, Ursachen, Motive zu ergründen, und sie führt zu ersten Lösungsideen. Außerdem wird so sichtbar, was die Menschen brauchen, was ihnen wichtig ist und was sie sich wünschen. Oft sind ihnen diese Anforderungen gar nicht bewusst. Sie erschließen sich erst durch die Kombination aus Beobachtung, Befragung und Reflexion.

Generiere viele Ideen!

Hier kommt es auf möglichst viel Kreativität an. Sie soll helfen, unterschiedlich denkbare Lösungsvarianten zu finden. Vielfältige Betrachtungsweisen durch die Expertise der Teammitglieder sind dafür sehr wichtig. Außerdem kommt es darauf an, Kontraste zu zeigen und Verbindungen herzustellen. Alles könnte möglich sein.

Entwickle Prototypen!

Um die Ideen beurteilen zu können, muss man sie anfassen und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten können. Dafür braucht es Prototypen, Modelle und Bilder. Auch wenn sich diese vielleicht nicht für alle Ideen realisieren lassen, dann wenigstens für die vielversprechenden oder spannenden. Beispiele dafür sind die Modelle, die Architekten aus Pappe und Papier oder als virtuelles Modell für ihre Vorstellungen von Gebäuden entwickeln. Aus der Bauzeichnung lässt sich wenig erkennen, aber das Modell gibt dem Betrachter ein anschauliches Bild.

Teste mit den Anwendern!

Ob eine Idee wirklich gut ist oder ob die Lösung wirklich funktioniert, lässt sich erst dann sagen, wenn die Menschen, für die sie gedacht sind, diese ausprobieren können. Deshalb müssen die Prototypen getestet werden. Am besten ist, die Anwender einfach machen zu lassen und zu beobachten, wie sie mit dem Prototyp umgehen. Hilfreich ist, wenn der Anwender Vergleiche mit bekannten Produkten oder Lösungen aus ganz anderen Bereichen anstellt.