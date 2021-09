Was macht eine starke Innovationskultur aus?

Folgende Erfolgsfaktoren machen eine starke Innovationskultur aus:

Mitarbeitende in den Mittelpunkt stellen

Zu einer starken Innovationskultur gelangen Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen. Denn bei ihnen entstehen nicht nur die Ideen, sondern auch das Verständnis und der Wille für Veränderungen und Innovationen. Die Belegschaft braucht Kompetenzen und Freiräume, damit sie für Unsicherheiten und kritische Situationen gewappnet sind.

Innovationsnetzwerk im Unternehmen schaffen

Sinnvoll ist die Bildung eines Netzwerks, dessen Mitglieder aktiv in die Kulturveränderung einbezogen werden. Das Netzwerk dient als Ideengeber und Treiber des Wandels, die Mitglieder als Ansprechpartner und Vorbilder. Sie leben die Innovationsbereitschaft vor und bewahren im besten Fall die „kindliche“ Neugier vor dem Unbekannten.

Führungskräfte geben Ziele vor und gehen voran

Führungskräfte müssen ermutigen und Verantwortung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen. Sie müssen aber auch bei der eigenen Persönlichkeit ansetzen und ihr Verhalten ständig hinterfragen. Es braucht ein klares Zielbild von oben und den Wunsch einer ausreichend großen Zahl an Personen im Unternehmen, Innovationen auch gelingen zu lassen.

Positive Fehlerkultur etablieren

Handlungsschnelligkeit und die Bereitschaft zum Experimentieren drängen Absicherungsverhalten in den Hintergrund. Scheitern darf in diesem Zusammenhang nicht als Niederlage empfunden werden, sondern als Entwicklungsschritt. Das wiederum verlangt von allen Beteiligten ein hohes Maß an Vertrauen, Fehlertoleranz und Kommunikation.

Innovationskultur transparent machen

Alle Vorgänge sollten zudem so transparent wie nur möglich kommuniziert werden, um dadurch die Motivation der Beschäftigten zu fördern, kreativ zu sein, Ideen zu generieren und darüber in einen offenen Dialog mit allen Stakeholdern einzusteigen.