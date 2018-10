Installation und Nutzerverwaltung

In größeren Unternehmen erfolgt die Administration der Geräte zentral. Der Nutzer hat mit der Installation und Aktualisierung der Software nichts zu tun. Die eingesetzte Messenger-Anwendung muss die zentrale Administration erlauben und den Workflow unterstützen. Das schließt die Verwendung von vielen Messengern aus, die nicht für den Unternehmenseinsatz gedacht sind.

Auch die Verwaltung der Nutzer und die Vergabe der Berechtigungen ist in Unternehmen anders als im privaten Umfeld. In Unternehmen werden Nutzer meist in einem zentralen Verzeichnisdienst (zum Beispiel Active Directory) verwaltet. Das Hinzufügen und Sperren von Usern erfolgt zentral durch den Administrator. Ein Messenger für den Unternehmenseinsatz muss den zentralen Verzeichnisdienst nutzen können, sonst scheidet er für die Nutzung in (größeren) Unternehmen aus.