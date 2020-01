China ist anders

Der Schlüssel zum Erfolg in China ist eine klare Strategie. Das gilt zwar für jeden Markt, aber für China ganz speziell. Die Strategie sollte jedes Unternehmen für sich entwickeln und nicht einfach nachmachen, was andere vor ihnen versucht haben. Denn selbst für Marken aus derselben Branche gilt, sich den chinesischen Markt genau anzuschauen. Im Hinblick auf China gibt es ein paar zusätzliche Herausforderungen zu anderen Märkten: die Sprache, das E-Commerce-Ökosystem und das mitunter völlig andere Verhalten der chinesischen Konsumenten.

Viele Brands und Einzelhändler glauben immer noch, dass sie ihre Markteintrittsstrategie in ein anderes Land genauso auch für China nutzen können. Ein fahrlässiger Fehler, denn es gibt genug Beispiele von Brands und Händlern, die in China gescheitert sind. Ein Thema, an dem schon einige große Player gescheitert sind: Lokalisierung – und zwar nicht beim Webshop oder Marketing, sondern bei ihren Produkten. Das britische Modehaus Marks & Spencer ist ein bekanntes Beispiel. Das Unternehmen ist in China unter anderem deshalb gescheitert, weil es dieselben Produkte in denselben Größen verkauft hat wie im Heimatmarkt Großbritannien. Somit haben die Kleidungsstücke zwar interessierte Kunden gefunden, nur passten ihnen die Schnitte und Größen schlichtweg nicht.

Ein weiterer Fehler ist zu glauben, dass es ähnliche Verhaltensmuster zwischen Verbrauchern auf dem heimischen Markt und chinesischen Verbrauchern gibt. Keine Konsumentengruppe der Welt tickt jedoch so wie chinesische Konsumenten. Chinesen sind die wahrscheinlich anspruchsvollsten Konsumenten der Welt. Zudem ist niemand so technikaffin wie sie. Alles, und zwar wirklich alles wird heute über das Smartphone gesteuert. Mit Desktop-Gedanken muss hier keiner mehr kommen und idealerweise ist sowieso alles omnichannel. Damit tun sich viele Unternehmen aus dem Westen schwer. Denn diese Schnittstelle zwischen online und offline ist hierzulande bei Weitem nicht so etabliert wie in China. Und damit scheitert es oft schon am Mindset.