„Sprechende“ Domain-Endungen zeigen die Tätigkeit an

„Sprechende“ Domain-Endungen passen wiederum besonders gut zu Unternehmen mit einer klaren inhaltlichen Ausrichtung. Online-Shops und Unternehmen aus der E-Commerce-Branche machen künftigen Kunden mit der Endung .shop auf einen Blick klar, was das Unternehmen macht. Ein Unternehmen, das Kosmetik vertreibt, verrät mit .beauty die Branche, in der es tätig ist. Und Immobilienunternehmen können sich für die Endungen .immobilien oder .immo entscheiden und sich so vom Wettbewerb abheben. Mehr als 1.000 neue Domain-Endungen sind in den letzten Jahren dazugekommen – die Auswahl ist also groß. Allerdings sind viele von ihnen auf Englisch. Bevor Unternehmen sich für einen Begriff entscheiden, sollten sie also sicherstellen, dass potentielle Kunden ihn verstehen.