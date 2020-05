Vorteile von Baukastensystemen

Leichte Bedienung

Für die Gestaltung mit Baukastensystemen braucht es nicht viel Erfahrung. Gerade zu Beginn werden Nutzer Schritt für Schritt durch das System geführt. Alles ist darauf ausgelegt, leicht und verständlich zu sein. Hier kann also jeder Laie seinen Internetauftritt gestalten.

Unzählige Vorlagen

Eine Webseite zu erstellen ist hier fast so einfach wie das Schreiben einer Word-Datei: Man wählt nur ein Template, also eine Vorlage, und die befüllt man dann mit Inhalt, also mit Content, wie man so schön sagt. Die Vorlagen sind meist vorsortiert und auf bestimme Branchen zugeschnitten: vom Mode-Blog bis hin zur Arztpraxis.

Mobile Versionen

Der Großteil der angebotenen Vorlagen ist responsive. Das heißt, dass das Design auf jeder Bildschirmgröße funktioniert: Vom großen Monitor auf dem Desktop über den kleineren Monitor bei Notebooks bis hin zum schmalen Bildschirm eines Smartphones im Hochformat. Das spart viel Zeit und Design-Arbeit. Eine Website im responsive Design ist kein Luxus, sondern heutzutage ein absolutes Muss!

Schnelle Umsetzung

Passende Bilder, Ihr eigenes Logo und stimmige Texte einfügen und zack – die Webseite kann online gehen. Naja, so einfach ist es zwar nicht, weil der Inhalt mehr als die halbe Miete einer Website ausmacht. Aber im Prinzip sind diese Bausteine genau das, was Sie noch leisten müssen. Alles andere regelt das Baukastensystem.

Tutorials und Anleitungen

Wenn es doch Fragen gibt, hilft das Internet weiter. Baukastensysteme sind sehr beliebt und deshalb findet man auf YouTube und in diversen Blogs unzählige Antworten zu fast jeder Frage. Die Community rund um Baukastensysteme ist also sehr hilfreich.

Für Laien, die schnell mit einer Webseite online gehen wollen, ist das Baukastensystem also die perfekte Lösung. Oder?