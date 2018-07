Häufige Release-Zyklen

Mit Windows 10 hat man in Redmond auch die Release-Politik modernisiert. In Anlehnung an agile Softwareentwicklung erfolgt bei Windows 10 eine kontinuierliche Aktualisierung nach dem „Rolling Releases“-Prinzip. „Windows-as-a-Service“ ist das Ziel. Jeweils im Frühjahr und im Herbst („semiannual channel“, also „halbjährlicher Kanal“ genannt) gibt es seither Updates für die Windows-10-Varianten Home, Pro, Enterprise sowie – für den Bildungssektor – Education. Diese Updates können nicht nur Bugfixes, sondern auch neue Funktionen enthalten. So sollen die Anwender laufend von funktionalen Neuerungen und Sicherheitsupdates profitieren.

Im Release-Track Current Branch (CB), gedacht für Privatanwender wie auch Unternehmen, lädt Windows dabei Updates automatisch herunter und installiert sie. Mit der Variante „Windows Update for Business“ können Administratoren Security Patches zu Testzwecken um bis zu 30 Tage aufschieben, Feature Upgrades um maximal 365 Tage. Lediglich der Release-Zweig „Long-Term Servicing Branch“ (LTSB) behält das vertraute Zwei- bis Drei-Jahres-Intervall zwischen Betriebssystem-Iterationen bei.

Mit dem halbjährlichen Erneuerungsrhythmus möchte Microsoft in den Unternehmen für Planbarkeit sorgen. Dennoch blieben bislang viele IT-Organisationen misstrauisch, hat man doch den Aufwand des unternehmensweiten Umstiegs auf Windows 7 oder Windows 8/8.1 noch gut in Erinnerung. Die Befürchtung: Aufgrund der stark verkürzten OS-Update-Zyklen könnte man künftig permanent mit der Aktualisierung der Client-Systeme zu kämpfen haben.