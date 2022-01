Anforderungen an digitale Tools genau klären

Jeder kennt sie, die W-Fragen. Auch bei der Auswahl von Tools helfen offene Fragestellungen. Sie zwingen Unternehmen, tiefer in die Materie einzusteigen. Wichtige Fragen können hierbei sein:

Welche Probleme sollen mit dem neuen Tool gelöst werden?

Welche Workflows sollen sich ändern?

Welche übergeordneten Ziele verfolgt das Unternehmen mit dem Tool-Einsatz? Zeit sparen? Geld sparen? Manuelle Prozesse digitalisieren?

Wie flexibel muss die Lösung sein?

Wer sind die Anwender der Tools?

Gerade SaaS-Lösungen werden den Ansprüchen in modernen Unternehmen gerecht, da diese wie ein On-Demand System funktionieren. Sie passen sich an das Unternehmen und dessen Bedürfnisse an. Wenn dieses wächst, wächst das Tool mit und Betriebe müssen nicht ständig neu investieren. In einer zunehmend dezentralen Arbeitswelt gewinnen SaaS-Lösungen, und vor allem mobile Add-Ons, zunehmend an Bedeutung.