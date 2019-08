Credential Stuffing

Ein beliebtes Vorgehen von Cyberkriminellen beim Knacken von Accounts ist das sogenannte Credential Stuffing. Hierbei werden Zugangsdaten aus geleakten Datenbanken auf verschiedenen Plattformen getestet. Automatisierungs-Tools wie SentryMBA machen es dabei auch für unerfahrene Hacker sehr einfach, gestohlene Nutzernamen und Passwörter auf einer Vielzahl von Webseiten gleichzeitig zu testen. In Onlineshops stammt ein Großteil des Login-Traffics bereits von Unbefugten. Besonders beliebt ist Credential Stuffing bei Elektronikhändlern und Webseiten von Fluggesellschaften.

Risikolevel: Hoch

Schätzungen zufolge versuchen Hacker, täglich mehrere Millionen Konten mit Hilfe von Credential Stuffing zu knacken.

Wie kann man sich schützen?

Dass Cyberkriminelle mit dieser Methode so häufig ans Ziel kommen, liegt vor allem an einer schlechten Passworthygiene. Viele Nutzer verwenden noch immer ein und dasselbe Passwort für verschiedene Konten und Accounts. Wird dieses Passwort geleakt und landet in einer Datenbank im Darknet, sind alle Konten, die mit diesem Passwort funktionieren, in Gefahr. Individuelle Benutzernamen und Passwörter für jedes einzelne Konto sind deshalb unabdingbar. Passwort-Manager helfen beim Erstellen und Rotieren von Kennwörtern.