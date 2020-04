Bewerbung als Schritt nach vorne darstellen

Ein festes Einkommen, geregelte Arbeitszeiten und pünktlich Feierabend – davon können die meisten Selbstständigen nur träumen. Wenn bei aller Arbeitslast auf dem eigenen Konto trotzdem Ebbe herrscht, locken die Sicherheiten des Angestelltenverhältnisses umso mehr. Kein Wunder also, dass viele gebeutelte Selbstständige sich wieder nach einem gewöhnlichen Job mit etwas mehr Beständigkeit sehnen. Doch selbst wenn diese Erwägungen einleuchten, sollten sie in Ihrem Anschreiben so besser nicht durchklingen.

Stattdessen gilt es, der Entscheidung gegen die Selbstständigkeit und für das Angestelltenverhältnis eine positive Bedeutung zu geben. Sie sollte überlegt und bewusst getroffen wirken. Entscheidend ist dabei, wie die Motivation für die Neuausrichtung begründet wird. Der Bewerber sollte betonen, dass er eine Entwicklung „hin zu“ einer neuen Position anstrebt – und nicht „weg von“ bisherigen Aufgaben und Verantwortungen. Die Bewerbung ist ein Aufbruch, keine Flucht. Wie Sie diese Neuorientierung verpacken, hängt natürlich von Ihrer Vita ab. Hier sind verschiedene Darstellungsweisen möglich.

Eigene Fähigkeiten und Stärken besser nutzen

Während der Selbstständigkeit konnten Sie weitreichende fachliche Kenntnisse sammeln, die sich allerdings in Teamarbeit besser in erfolgreiche Projekte ummünzen lassen. Schließlich erlaubt Ihnen das Angestelltenverhältnis ein stärker fokussiertes Arbeiten, weil die Nebengeräusche der Selbstständigkeit (Selbstmarketing, Steuerfragen, Rechtliches etc.) entfallen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben sich geändert

Die wirtschaftliche Situation hat sich geändert, die Kosten für Material, Werkzeug und Reklame sind gestiegen. Obwohl Ihre fachlichen Qualitäten stets überzeugten, wird sich die Selbstständigkeit voraussichtlich nicht mehr rentieren. Einsatz und Ertrag gehen zu stark auseinander. Die Rückkehr in ein Beschäftigungsverhältnis ist daher die rational und ökonomisch sinnvollere Alternative.

Persönliche Situation hat sich geändert

Ihre familiäre Situation hat sich verändert und nun streben Sie einen geregelten Arbeitsalltag an. Erfolgreiche Arbeit ist Ihnen wichtig, aber Sie wünschen sich für Ihre Familie auch Sicherheit und Stabilität. Weil Sie die besten Chancen dafür in der Anstellung bei einem Unternehmen sehen, lassen Sie die hohe und oftmals unvorhersehbare Arbeitslast der Selbstständigkeit bewusst hinter sich. Das sichert Ihre Work-Life-Balance und sorgt langfristig für die besseren Arbeitsergebnisse.

Die Darstellung in Ihrer Bewerbung sollte den Eindruck erwecken, dass es sich um eine überlegte und zielgerichtete Entscheidung handelt. Sie agieren, statt bloß zu reagieren. Sie ziehen aus Ihren Beobachtungen die richtigen Schlüsse und lassen sich nicht von den Umständen überwältigen. Rechtfertigungen sind daher unbedingt zu vermeiden, denn so ziehen Sie Ihre Darstellung selbst in Zweifel und bringen sich unnötig in die Defensive.