3. Mit Kritik am bisherigen Job sparsam umgehen

Was auch immer die Gründe für die Kündigung sein mögen: Man sollte stets ganz genau überlegen, was man dem Vorgesetzten – oder gar Dritten – mitteilt. In den meisten Fällen wird es einem nicht gedankt, wenn man all das Negative zusammenzählt, das einen in die Flucht getrieben hat. Es empfiehlt sich eher, von den Dingen zu sprechen, die gut verlaufen sind. Die Dinge, für die man dankbar ist. Und zu skizzieren, warum man glaubt, einen positiven Schritt für die Zukunft zu tun. So verliert niemand sein Gesicht. Wer dennoch Kritik anbringen will, sollte dies konstruktiv tun. Man sollte jedoch bedenken, dass man an einer Lösung der Probleme aufgrund der Kündigung nicht mehr mitarbeiten kann. Darum sollten die Worte mit Bedacht gewählt sein, damit sie nicht wie ein Nachtreten wirken.