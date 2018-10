Sie schleicht sich an, diese Unzufriedenheit mit dem Job. Nach rund 20 Jahren im Berufsleben quälen sich viele der über 40jährigen mit Fragen wie „Bin ich noch richtig in meinem Beruf? Was kann ich eigentlich noch erreichen?“ Viele nervt auch das Gefühl, einfach nur die Zeit abzuarbeiten, ohne einen wirksamen Beitrag zu leisten. Vielleicht lockt auch der Wechsel in den Traumberuf oder der Schritt in die Selbstständigkeit.

Veränderung ist angesagt. Doch was tun? Möglichkeiten gibt es so viele und Veränderung fühlt sich erstmal bedrohlich an. Mit den folgenden acht Schritten gewinnen Sie Klarheit darüber, was Ihnen wichtig ist und wo Sie hin wollen. Sie finden zu einer Entscheidung – und wagen den Schritt.