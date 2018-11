Schritt 5: Kernbotschaft formulieren

Sie erhöhen Ihre Karrierechancen, wenn Sie Ihr Anliegen in einer Kernbotschaft verdichten und sich so von der Masse abheben. Nehmen wir das Beispiel einer Führungskraft, die sich um eine vakante Position bewirbt. Die Führungsphilosophie und die Art, wie die Führungskraft die Mitarbeiter führen will, fasst sie in einem Kernsatz zusammen. Natürlich steht diese Führungsphilosophie in einem Zusammenhang mit ihrem Persönlichkeitskern und „wahren Ich“. Die Kernbotschaft kann etwa die Aussage sein, dass die Führungskraft mithilfe ihres empathischen Charakters zur Weiterentwicklung jedes Mitarbeiters einen Beitrag leistet. Und zwar so, dass die Unternehmensziele besser erreicht werden können.

Und wenn die Führungskraft eher ein dominanter Macher-Typ ist, betont sie in der Kernaussage ihre Durchsetzungskraft und ihren Machtwillen. Wichtig ist, diese Eigenschaften gleichfalls mit der Erreichung der Unternehmensziele in einen Kontext zu stellen.