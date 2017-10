Integre Persönlichkeiten lassen sich entwickeln

Karriere- und berufsrelevante Eigenschaften sind, absolut gesehen, ja keineswegs zu kritisieren, wegen ihrer oft negativen Seiten aber zu hinterfragen. So kann man sich zum Beispiel von Anfang an darauf festlegen, „gesundes Selbstbewusstsein“ in seinen verschiedenen Erscheinungsformen zu beschreiben, damit am Ende aus einem ichstarken Menschen kein narzisstischer Irrer wird. In Anforderungsprofile gehören daher viel mehr stellenrelevante Persönlichkeitsmerkmale als üblicherweise zu finden sind. Und nicht nur das: Auch unerwünschte Eigenschaften und die dunklen Seiten der erwünschten müssen darin auftauchen.



Solange auch kulturell der sichtbare Übergang von normalen zu exzentrischen und letztlich psychopathischen Verhaltensweisen eingelullt, verniedlicht oder gar als Schrulle des Chefs geduldet wird, laufen die Egomaschinen bis zum bitteren Ende ihres Wirkens weiter. Je höher die Position desto weniger Korrekturen. Das Prinzip von Despoten, wer nicht spurt, wird entlassen oder versetzt, nährt sich aus der Angst vor dem Widerspruch. Die löst sich erst in einem radikalen Kulturwandel – und der wird nur mit integren Menschen zu machen sein. Es braucht gewissermaßen eine Kultur, die autistische Charakterzüge in kollektivistische dadurch wandelt, dass sie feinfühlig und angstfrei auf abweichendes Verhalten reagiert.

Solange in Auswahlgesprächen Zahlen, Daten, Fakten und Superlative Rechtschaffenheit und Redlichkeit der Aspiranten in den Schatten stellen, dreht sich das Karussell der Eitelkeiten und schillernden Persönlichkeiten weiter. Was es braucht, ist eine Personalentwicklung, die die implizite Macht von Managementdogmen bricht und die individuelle Karriereentwicklung auf integre Füße stellt.