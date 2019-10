Forderungen nach der transparenten Kasse werden lauter. Am 1. Januar 2020 tritt die Kassensicherungsverordnung – genannt KassenSichV – in Kraft. Dieses Gesetz soll Manipulationen an Registrierkassen weiter erschweren. Händler blicken beunruhigt auf die Liste von Fristen und Forderungen. Dieser Artikel gibt Händlern einen Überblick über die Stichtage und Aufgaben, die Händler bewältigen müssen.