Vier Kennzahlen bilden die Basis

Lead Management lässt sich am besten entlang des Verkaufstrichters, dem Lead Management Funnel, verfolgen. Angefangen von der Informationssuche des Interessenten bis hin zum Kaufabschluss fallen auf jeder einzelnen Stufe des Trichters unzählige Parameter und Zahlen an. In diesem Zahlen-Dschungel nicht den Überblick zu verlieren, ist eine echte Herausforderung.

Für den Einstieg empfiehlt es sich daher, zunächst vier Basis-KPIs zu betrachten: Conversion-Rate, Sales Cycle, Cost-per-Lead und Cost-per-Order. Darauf aufbauend lässt sich dann auch noch tiefer in das Controlling der Lead Management Aktivitäten eintauchen. Wichtig ist vor allem, eine umfassende Sichtweise auf die Prozesse innerhalb des Unternehmens zu erhalten. Nur so lässt sich erkennen, an welcher Stelle es sinnvoll ist, eine Kennzahl zu betrachten.