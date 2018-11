Schritt 3: Traffic erzeugen

Ihre Website kann nur von potenziellen Kunden gefunden werden, wenn sie genügend Besucher bekommt. Eine gute Position in den wichtigsten Suchmaschinen ist die beste Möglichkeit dafür. SEA, also Suchmaschinenanzeigen, sind eine weitere Option, um potenzielle B2B Kunden auf Ihre Website zu leiten. Mit professioneller Suchmaschinenoptimierung behaupten Sie sich allerdings langfristig gegen die Konkurrenz, da nur wenige Suchmaschinennutzer auf die bezahlten Anzeigen klicken. Die meisten Kunden können Sie also mit einem guten Ranking erreichen.

Sie können potenzielle Kunden nur überzeugen, wenn diese Sie auch im World Wide Web finden können. Deshalb sollten Sie in Suchmaschinenmarketing wie SEA oder SEO investieren, um mehr Traffic für Ihre Website zu generieren.