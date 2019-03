Visitenkarte mit Respekt behandeln

Die Visitenkarte bedeutet so etwas wie die Identität des Gesprächspartners und sollte darum mit Respekt behandelt werden. Der Karteninhaber übergibt seine Karte, indem er sie an einer oberen Ecke so hält, dass sein Gegenüber die Karte lesen kann.

Derjenige, der die Karte erhält, schaut sie einen Moment an und liest zumindest den Namen des Karteninhabers, die Position und den Firmennamen. So prägt sich der Name leichter ein und man hat die Information, wer vor einem steht.