Kongruenz

Mit einer vorschnellen Interpretation und Deutung nonverbaler Signale beim Gesprächspartner sollte man vorsichtig sein. Vermeiden sollte man auch den bewussten Einsatz der Körpersprache, um andere zu täuschen. Nur sehr guten Schauspielern gelingt das.

Einer der wichtigsten Grundsätze der Körpersprache heißt Kongruenz. Kongruenz bedeutet das Übereinstimmen von verbaler und nonverbaler Aussage. Nicht kongruent bin ich dann, wenn das, was ich sage, nicht meiner (inneren) Meinung entspricht. Wenn ich beispielsweise einen Kunden von einem Produkt überzeugen will, von dem ich selbst nicht überzeugt bin. Oder als Führungskraft meine Mitarbeiter für etwas begeistern soll, hinter dem ich selbst nicht stehe.

Wenn wir zum Beispiel versuchen, unserem Gegenüber mit Worten recht zu geben und dabei den Kopf schütteln, wird uns das nicht so ohne Weiteres gelingen. Worte lassen sich dabei zwar noch so formulieren, dass wir gute Argumente finden. Für unsere nonverbalen Signale wird es jedoch schon viel schwerer. Wir haben dann Probleme, dem Gesprächspartner in die Augen zu schauen, kratzen uns verlegen an der Nase oder im Nacken, suchen Halt an einer Stuhllehne oder Schutz hinter dem Schreibtisch. Unser Gesprächspartner nimmt die Inkongruenz unbewusst wahr.